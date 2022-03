Sviene tra due auto, choc davanti al supermercato: è grave

ANCONA – Accusa un malore davanti alla Coop di via Maratta, perde i sensi e sviene tra due auto parcheggiate. Così un uomo di circa 80 anni residente nel quartiere adriatico ieri sera alle 20 è stato soccorso dall’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica del 118. L’anziano è stato trasportato in codice rosso avanzato all’ospedale regionale di Torrette dove è entrato immediatamente in sala emergenze.

Durante le operazioni di soccorso, una volta caricato il paziente, l’ambulanza della Croce Gialla insieme all’automedica avrebbero fatto non poca difficoltà a raggiungere corso Amendola direzione ospedale poiché un furgone e un’auto avrebbero impedito il passaggio tra via Maratta e via Damiano Chiesa. Alla fine hanno dovuto percorrere via Fiume per trasportare l'80enne al nosocomio regionale.