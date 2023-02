Malore in curva durante Ancona-Olbia: paura per un giovane tifoso

ANCONA - Attimi di paura nel pomeriggio di oggi allo stadio del Conero, durante il match di campionato tra i biancorossi e l'Olbia. Un tifoso ospite di 23 anni è stato colto da un malore durante la partita. Il giovane si trovava in Curva Sud insieme ad altri supporter dell'Olbia ed improvvisamente si è accasciato a terra.

Sul posto l'equipaggio della Croce Gialla di Ancona ed il medico del 118. Il 23enne è stato visitato e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per degli accertamenti. Per fortuna non è in pericolo di vita.