In bicicletta da Falconara ad Ancona, ma al ritorno si sente male: paura per un ciclista

ANCONA - In bicicletta da Falconara a via Mattei, ma sulla via del ritorno si sente male. Paura ieri pomeriggio per un 60enne. L'uomo ha accusato il malore mentre pedalava tornando a casa. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla insieme al 118 e alla polizia municipale. Il ciclista è stato portato a Torrette con un codice di media gravità.