Paura in chiesa, ragazza sviene durante un funerale: corsa in ospedale per una 21enne

ANCONA - Si trovava ad un funerale all'interno della chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta. Improvvisamente si è sentita male ed è crollata al suolo. Lei, una ragazza di 21 anni, ha perso i sensi sotto gli occhi dei presenti ed ora si trova in ospedale. E' successo stamattina.

Sul posto, intorno le 11.30, sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona. La giovane nel frattempo si è ripresa ed è stata trasportata in ospedale con un codice di media gravità.