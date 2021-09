Collassa in chiesa, donna colpita da una crisi cardiaca: è grave

Donna di 59 anni accusa un malore poco dopo essere entrata in chiesa. E' accaduto a Falconara Marittima, in via Leopardi, ieri pomeriggio. Alcuni fedeli seduti tra i banchi in attesa di seguire la messa hanno assistito alla scena e chiamato immediatamente il 112. Sul posto è intervenuta l'equipe medica del 118 e un mezzo della Croce Gialla di Ancona.

Il personale medico ha stabilito che si trattava di una crisi cardiaca e la 59enne è stata subito trasferita in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Nonostante le condizioni, la donna non sarebbe in pericolo di vita.