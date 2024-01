CAMERANO - Malore in chiesa: il fedele, un uomo di 80 anni, si è accasciato e ha perso conoscenza ieri intorno alle 12. E' stato salvato dai volontari della Croce Gialla di Camerano e da un medico, che si trovavano sul posto per partecipare alla funzione. L'anziano è entrato in ospedale in codice rosso, ma sembra fuori pericolo di vita.