Malore in chiesa durante la messa, paura per una donna: i fedeli allertano i soccorritori

ANCONA - Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di oggi all'interno della Parrocchia Santa Maria di Loreto al Pozzetto, in via Benedetto Croce. Una donna di 80 anni ha accusato un malore mentre si trovava all'interno della chiesa per assistere alla messa. A dare l'allarme sono stati gli altri fedeli che hanno chiamato i soccorritori. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Gli operatori hanno caricato la donna all'interno del mezzo per il successivo trasporto all'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna non è in pericolo di vita.