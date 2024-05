ANCONA – Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un centro commerciale della Baraccola, verso l’orario di chiusura, quando un 52enne si è accasciato al suolo per un malore. Immediato l’intervento dei soccorsi, arrivati con ambulanza ed Automedica: il personale della Croce Gialla ha provveduto a trasportare l’uomo in codice rosso al presidio ospedaliero di Torrette, dove ha fatto subito ingresso nella Sala Emergenze.

Malore al centro commerciale, corsa in ospedale per un 52enne in gravi condizioni