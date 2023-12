Sta per accusare un malore, chiama i carabinieri che gli salvano la vita

ANCONA - Sta per accusare un malore, ma fa in tempo a chiamare i carabinieri che gli salvano la vita insieme al 118. E' successo a Falconara ieri sera. L'uomo ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo aiuto, per poi chiudere iprovvisamente la conversazione. La pattuglia della tenenza lo ha raggiunto a casa, ma al citofono non rispondeva nessuno.

I carabinieri hanno quindi richiamato il numero da cui era arrivata la richiesta di aiuto. Dall'interno della casa si sentiva il telefono squillare, ma ancora una volta nessuna risposta. A quel punto sono stati rintracciati i familiari e, una volta aperta la porta, l'uomo è stato trovato steso a terra. Soccorso prima dai carabinieri, poi dal 118, ora si trova in buone condizioni.