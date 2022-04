Collassa mentre è al lavoro in cantiere: è grave

ANCONA - Accusa un malore mentre è al lavoro in un cantiere navale. E' accaduto poco fa in via Mattei. Immediatamente è scattato l'allarme tra i colleghi. L'uomo è un 30enne di origini asiatiche.

Sul posto è accorsa l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il personale sanitario ha soccorso l'uomo e lo ha trasportato al nosocomio regionale in codice rosso avanzato.