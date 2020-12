Malore al cantiere navale, corsa in ospedale per un 41enne: poi l'operazione d'urgenza

Quando il medico del 118 è arrivato sul posto ha subito capito la gravità della situazione. A terra c'era un 41enne, che poco prima era stato colto da un malore. E' questo quanto successo ieri sera, intorno le 21, nella zona del cantiere navale, ad Ancona. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha trasportato l'uomo in codice rosso avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Arrivato al nosocomio non c'è stato tempo da perdere ed è subito stato portato in sala operatoria. Per lui si sarebbe trattato di una crisi cardiaca.

