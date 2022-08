Addestra il cane e si sente male nella boscaglia: soccorso in eliambulanza

JESI - Passeggia con il cane e con un amico in un campo nei pressi di Jesi, accusa il malore e per soccorrerlo è dovuta intervenire l'eliambulanza. Paura per un 73enne che, secondo quanto ricostruito, stava addestrando il proprio cane.

Il malore lo ha colto mentre si era inoltrato in una fitta boscaglia. E' stato l'amico a dare l'allarme. Sul posto il personale del 118 e l'elicottero, che è atterrato nelle vicinanze. Impossibile infatti, vista la conformazione del terreno, raggiungere il luogo in ambulanza. L'uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.