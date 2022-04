Spunta una sagoma in mezzo all'erba, è il vicino di casa: trovato nel campo dopo ore

ANCONA - Si sente male e si accascia in un campo. E' quanto accaduto oggi nella frazione del Poggio. A lanciare l'allarme è stato il suo vicino di casa che lo aveva incrociato questa mattina alle 7 mentre usciva.

Erano circa le 15 quando rincasando lo stesso vicino ha individuato la sagoma dell'uomo di 63 anni in mezzo all'erba. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto sono accorsi i volontari della Croce Gialla di Ancona. L'uomo, in stato confusionale, è stato trasportato al Pronto socccorso di Torrette in codice giallo. E' ancora da chiarire per quante ore sia rimasto all'aperto.