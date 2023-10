Un operaio si sente male, l'altro si ferisce dopo una caduta: doppio soccorso al cantiere

ANCONA - Due soccorsi al cantiere di via Mattei. L'allarme è scattato questo pomeriggio e sul posto è arrivata la Croce Gialla insieme al 118 per un operaio rimasto lievemente ferito dopo una caduta. Il secondo intervento, portato a termine dalla Croce Rossa, è stato necessario per un malore dovuto a uno sbalzo di pressione accusato da un altro operaio. Nessuno dei due è in gravi condizioni.