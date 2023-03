Malore sul bus, paura per il passeggero: l'autista ferma il veicolo, arrivano i soccorsi

ANCONA - Malore su un autobus, soccorsi in via Scandali. Paura per il passeggero, un uomo di 85 anni. L'uomo si è sentito male sul mezzo della Conerobus. Il conducente ha subito fermato il veicolo per consentire l'arrivo dei soccorritori. Sul posto la Croce Gialla di Ancona. L'uomo è stato portato in ospedale con un codice di media gravità.