Malore sul bus, gli altri passeggeri aiutano i soccorritori: paura per un uomo

ANCONA - Paura questa mattina, poco dopo le 11, all'interno di un pullman di Conerobus. Un uomo di 60 anni ha accusato un malore mentre il mezzo si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona. I soccorsi sono stati dati prima da alcuni passeggeri, che hanno aiutato l'uomo in attesa dell'arrivo del 118. Poi sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per il 60enne è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita.