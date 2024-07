Viene colto da un malore in bicicletta sotto gli occhi della moglie: morto un 53enne anconetano sull'altopiano di Asiago

Stava percorrendo in bicicletta con la moglie un itinerario del Monte Torle, nel vicentino, quando è stato colto da malore accasciandosi a terra. A perdere la vita sull'altopiano di Asiago S.G., 53enne di Ancona, per cui i soccorsi rapidamente giunti sul posto si sono rivelati inutili. L'episodio è accaduto attorno alle 19.30: la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Asiago, una squadra è partita in fuoristrada, mentre venivano inviati anche l'ambulanza e l'elicottero di Trento Emergenza, poiché nel frattempo la centrale operativa era stato segnalato il peggioramento delle condizioni dell'uomo.

Purtroppo, una volta sul posto, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La salma è stata imbarellata e trasportata a valle. I soccorritori hanno caricato le biciclette della coppia sul mezzo e accompagnato la signora nella sede di villeggiatura.