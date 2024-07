Caldo record, donna collassa a terra appena scesa dal bus: ragazza si sente male in barca

ANCONA - Continuano i malori a causa del grande caldo che sta interessando in questi giorni l'intera provincia. Ad Ancona doppio soccorso nella giornata di oggi da parte degli operatori della Croce Gialla. Il primo intervento è stato effettuato, con l'ausilio della guardia costiera, a bordo di un natante al largo del Conero. Una ragazza si è sentita male e per lei è stato necessario il trasporto in ospedale.

L'altro soccorso invece in via Marconi dove una 62enne è collassata a terra dopo essere scesa da un bus proveniente dalla Campania. Anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale per fortuna non in gravi condizioni.