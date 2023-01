ANCONA - Malore in un bar di corso Mazzini, grave un uomo di 78 anni. Il cliente si è sentito male all’interno dell’esercizio intorno alle 13,30 e subito è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto la Croce Gialla e il 118, che hanno portato l’anziano in ospedale con un codice rosso avanzato. Ora si trova in sala emergenza.