Guarda la sfilata di Carnevale e si sente male: paura per un bambino di 9 anni

ANCONA - Lieve malore per un bambino di 9 anni oggi pomeriggio in centro. Il piccolo stava assistendo alla sfilata di carnevale accompagnato dal nonno quando, intorno alle 17, ha quasi perso conoscenza. E' scattata subito la macchina dei soccorsi: è stato visitato da un medico del 118 a bordo di un'ambulanza della Croce Rossa, poi è stato portato al Salesi dalla Croce Gialla per accertamenti.