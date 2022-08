Malore mentre viaggia in autobus, paura per una donna di 60 anni: scattano i soccorsi

ANCONA - Stava viaggiando all'interno di un autobus quando, nei pressi di piazza Cavour, ha improvvisamente accusato un malore. E' quanto successo nella serata di ieri.

Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona, allertati dall'autista, che l'hanno soccorsa e poi trasportata in ospedale per accertamenti. Per fortuna si è trattato di un malore non grave e la donna non è in pericolo di vita.