Spavento sull’autobus, il passeggero si accascia improvvisamente per un malore

ANCONA - Si accascia sull’autobus a causa di un malore, spavento ieri sera su un mezzo della Conerobus.

Il bus stava transitando in via Giordano Bruno quando un passeggero di 52 anni ha accusato un malore ed è caduto a terra. I primi soccorsi sono stati portati dal conducente. Sul posto è intervenuta anche la Croce Gialla, che ha portato l’uomo a Torrette in codice di media gravità.