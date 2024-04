Colpito da un malore va in arresto cardiaco: grave un 57enne portato in ospedale in codice rosso

ANCONA – È caduto a terra dopo un malore, andando in arresto cardiaco. È in gravi condizioni un 57enne che nella mattinata di oggi, attorno alle 10 in via Scrima nei pressi della chiesa, è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Gialla con automedica al seguito, allertato da alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia. Per far tornare il battito all’uomo, oltre al massaggio cardiaco, è stato utilizzato anche il defibrillatore. È stato quindi trasportato dall’ambulanza, in codice rosso, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Torrette.