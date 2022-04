Lo aspettano a Torrette per una visita, non si presenta. L’intuito di un medico gli salva la vita 

ANCONA - Lo aspettavano a Torrette per una visita di routine. Lui, sempre puntuale, non si è presentato. L’intuito di un medico ha salvato la vita all’80enne.

Il medico del reparto, insospettito, ha avuto l’intuito di inviare i soccorsi in casa dell’anziano. Vigili del Fuoco, 118 e Croce Gialla sono quindi arrivati nell’abitazione di via Giordano Bruno. L’80enne, colto da un malore, ha avuto la forza per aprire la porta ai soccorritori per poi accasciarsi. E’ stato portato in pronto soccorso in codice rosso.