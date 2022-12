Malore in casa, ma il soccorso è difficoltoso: ci vogliono ore per farlo uscire

ANCONA - Malore in una casa nella zona sud della città, intervento difficoltoso per soccorrere un uomo viste sia le particolari condizioni fisiche che per il percorso non facile per rggiungere l'abitazione. Sul posto infatti, oltre all'automedica e alla Croce Gialla di Ancona, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.

L'uomo è stato portato fuori casa dai pompieri, poi caricato sull'ambulanza. L'intero soccorso è durato circa 3 ore.