Si sente male sul bus, paura per una donna. Malore anche per un uomo in auto: doppio soccorso

ANCONA - Si sente male sul bus in via Pesaro, paura per una donna di mezza età. Il primo a prestare soccorso è stato il conducente del mezzo, poi sono arrivati i volontari della Croce Gialla e il 118. La donna è stata portata a Torrette in condizioni non gravi.

Nel pomeriggio, malore anche per un 55enne alla guida della sua auto lungo via Bocconi. L’uomo è riuscito ad accostare. Sul posto, anche in questo caso, Croce Gialla e 118. E’ stato portato in ospedale con un codice di media gravità.