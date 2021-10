Si accascia per un malore in ambulatorio: spavento in sala d’aspetto

Si è accasciato al suolo a causa di un malore un uomo anconetano che si era recato in ambulatorio per una visita medica di routine. Una volta rianimato è stato trasportato a Torrette

Paura per un cinquantenne anconetano che ieri, 30 settembre, si è accasciato al suolo a causa di un malore nella sala d’aspetto di un ambulatorio in cui si era recato per una visita di routine. Tanta paura per lui e per gli altri presenti.

L’uomo, soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona, una volta rianimato è stato trasportato all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.