Malore in negozio mentre lavora, paura per una commessa

ANCONA - Si sente male nel negozio in cui lavora, in via Cardeto. Paura per una commessa. La donna, 60 anni, ha accusato un malore intorno alle 12. I primi a soccorrerla sono stati i colleghi, che hanno anche allertato i soccorsi.

Sul posto l’automedica e l’ambulanza della Croce Gialla. La commessa è stata trattata sul posto dal personale medico, per poi essere portata a Torrette con un codice di media gravità.