Ragazza si sente male, poi l'aggressione ad un soccorritore: momenti di tensione alla stazione ferroviaria

ANCONA - Un malore ed un'aggressione: doppio intervento nella notte tra lunedì e martedì da parte della Croce Gialla di Ancona. Il primo è avvenuto per una ragazza di 26 anni che ha accusato un malore mentre viaggiava in un Frecciarossa. Per lei è stato necessario il trasporto al nosocomio di Torrette con un codice di media gravità.

Il secondo intervento, qualche ora dopo, si è reso necessario a seguito di una tentata aggressione da parte di una 29enne marocchina ai danni di un operatore sanitario. La giovane, completamente ubriaca, è stata trasportata per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche la polfer.