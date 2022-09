Tentato omicidio di Maiolati, condannato l'uomo che accoltellò la moglie

MAIOLATI SPONTINI – Se anni di condanna in abbreviato. A quasi un anno da quando la mattina del 5 ottobre prese un coltello da cucina, sferrando una coltellata all'addome della moglie per poi accoltellare se stesso, nel disperato tentativo di farla finita, oggi è arrivato il verdetto per il tunisino 48enne accusato di tentato omicidio aggravato. La donna perse un rene dopo quella aggressione e lui, portato in ospedale, riportò solo un ferita leggera. Questa mattina la sentenza è stata emessa dalla gup Francesca De Palma. L'imputato era in aula, difeso dagli avvocati Rino Bartera e Emanuele Giuliani. In tribunale c'era anche la moglie dell'arrestato, 38enne, ancora rinchiuso nel carcere di Montacuto.

La donna, dopo un periodo trascorso in ospedale in gravi condizioni, in prognosi riservata, si è ripresa e sta bene ma si è costituirà parte civile con l'avocato Elena Leonardi ottenendo una provvisionale di 10mila euro subito esecutiva. In casa la sera prima era scoppiato un litigio, legato alla volontà di lei di volere il divorzio dal marito. La situazione era degenerata all'alba con l'accoltellamento. Lei era cosa a casa di una vicina a chiedere aiuto ed era stata portata d'urgenza in ospedale. Lieve invece la ferita riportata dall'imputato. La tesi difensiva è stata quella che la donna gli era caduta sopra, durante una colluttazione e il ferimento era stato solo un incidente.