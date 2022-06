Nella discoteca abusiva c'è una serata a tutto volume: scoperti a ballare 300 giovanissimi

MOIE - Il locale organizza una serata con musica, balli e deejay set e 300 ragazzini partecipano scatenandosi: peccato che i titolari non avessero richiesto le opportune licenze. Così i poliziotti della Squadra Amministrativa della questura di Ancona sono intervenuti ieri sera in seguito alle decine di segnalazioni di residenti arrabbiati per la musica alta e il baccano che proveniva dalla discoteca improvvisata che avevano organizzato i gestori. L'evento era stato anche pubblicizzato sui social.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia per verificare le condizioni di safety e security tenuto conto della posizione geografica del locale e della compatibilità dello stesso con eventi pubblici. Stando a quanto riportato dalla questura, infatti, il locale si trova a pochi metri dal fiume Esino e non sarebbero state attuate tutte le misure di sicurezza per scongiurare una possibile quanto mai tragica caduta in acqua. Il provvedimento è stato notificato al titolare del locale che deve pagare una sanzione amministrativa che va da 256 a 1032 euro. Saranno gli uffici preposti del Comune ad adottare i provvedimenti del caso.