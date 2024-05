Tre colpi in testa per uccidere Loredana, il figlio nessuna ferita. Primi esiti autopsia sul giallo di Chiaravalle

CHIARAVALLE - Nessuna lesione sul figlio e tre colpi invece sul capo della madre, come conseguenza di una azione violenta compatibile con una aggressione. Sono le prime indiscrezioni che emergono sulla autopsia di Maurizio Bucciarelli, 54 anni e Loredana Molinari, 78 anni, effettuata sabato dal medico legale Eva Montanari. Madre e figlio sono stati trovati morti mercoledì nella loro abitazione di Chiaravalle, in via Gramsci 20. Erano stati i vicini di casa a dare l’allarme. Dal loro appartamento, al primo piano, usciva un cattivo odore e suonando alla loro porta nessuno rispondeva. Sulle salme sono stati effettuati esami tossicologici che dovranno chiarire soprattutto di cosa è morto Bucciarelli. Non avendo ferite potrebbe aver ingerito qualcosa o addirittura un malore. Per la madre sembra ormai chiaro che sia stata aggredita, probabilmente con il martello trovato in casa e sequestrato dai carabinieri.

Ad aggredirla sarebbe stato il figlio anche se per avere conferma saranno necessari gli esiti finali della autopsia per la quale il medico legale si è preso 90 giorni. La prima pista seguita è quella dell’omicidio-suicidio ma non è l’unica. Nessun segno di effrazione è stato trovato a porte e finestre dell’abitazione dove le chiavi erano ancora all’interno, sulla toppa della serratura, quando i vigili del fuoco sono entrati passando da una finestra. Impossibile che qualcuno da fuori sia entrato dentro. Madre e figlio facevano una vita molto ritirata e davano poca confidenza. Sentivano poco anche i parenti stretti. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Jesi e del Nucleo Investigativi proseguono.