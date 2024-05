Madre e figlio trovati morti, la Procura apre un fascicolo per omicidio volontario

CHIARAVALLE - La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario dopo il ritrovamento dei corpi di madre e figlio avvenuto ieri in via Gramsci, al primo piano di una palazzina che si trova al civico 20. Per capire le cause della morte di Loredana Molinari, 78 anni e Maurizio Bucciarelli, 54 anni, bisognerà attendere le due autopsie disposte dal pm Ruggiero Dicuonzo. L’incarico sarà affidato nei prossimi giorni ad un medico legale. Resta in piedi l’ipotesi dell’omicidio suicidio, perché l’abitazione era chiusa dall’interno, con le serrande abbassate e le finestre chiuse, non sarebbero entrati estranei dentro. L’esame autoptico è stato disposto per lo stato in cui sono stati trovati i corpi, entrambi sporchi di sangue. La morte risalirebbe a diversi giorni fa, infatti presentavano già i segni di decomposizione.