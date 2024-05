Sangue in casa, madre e figlio trovati morti

CHIARAVALLE - L’allarme dato dai vicini di casa, che sentivano cattivo odore, ha fatto scoprire due persone morte, madre e figlio. Erano le 19.30 quando i vigili del fuoco hanno aperto l’appartamento, in via Gramsci 20. Dal pianerottolo proveniva cattivo odore. La porta non presentava segni di effrazione ma nell’abitazione c’era sangue. I due corpi erano a terra, vicino loro anche dei coltelli. L’ipotesi al momento al vaglio dei carabinieri è quella di un omicidio suicidio. Le vittime, italiane, hanno 78 e 54 anni. Persone riservate a detta dei vicini. Sul posto i carabinieri del Nucleo Investigativo. Si attende l’arrivo del medico legale per un primo esame delle salme sul posto. La morte risalirebbe a qualche giorno fa. Avvisato il magistrato di turno, il pm Ruggiero Dicuonzo.

(Servizio in aggiornamento)