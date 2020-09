Cambio al vertice, il nuovo comandante della guardia di finanza di Macerata è Ferdinando Falco

MACERATA - Il colonnello Ferdinando Falco è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Macerata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo cinque anni di servizio a Macerata il generale di brigata Amedeo Gravina lascia il servizio attivo al termine di una lunga carriera intrapresa nel 1985. Questa mattina si e' svolta la cerimonia di avvicendamento nella sede del comando in viale Indipendenza, alla presenza tra gli altri del comandante regionale delle Fiamme Gialle Fabrizio Toscano. Cinquantaseienne, napoletano, coniugato con tre figli, il colonnello Falco ha frequentato i corsi ordinari di Accademia ed è titolato 'Scuola di perfezionamento per le Forze di Polizia'. Nel corso della carriera l'ufficiale superiore ha ricoperto numerosi incarichi di comando e di alta responsabilità. Prima di raggiungere la sede di Macerata ha prestato servizio a Roma come comandante del secondo gruppo e del sesto nucleo operativo metropolitano.