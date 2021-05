Auto rubata e restituita: ritrovata poche ore dopo (quasi) nello stesso posto

Gli rubano l’auto, la ritrova due giorni dopo, quasi nello stesso posto in cui era sparita. Ladri pentiti? Può darsi. E’ successo nei pressi del Vivere Verde di Senigallia.

L’uomo, come riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino, non ha trovato più la sua automobile l’altro ieri, al momento di uscire per andare al lavoro. Ieri la denuncia ai carabinieri e, poche ore dopo, l’auto è stata ritrovata poco distante dal punto della scomparsa.