Macchina divorata dalle fiamme, paura lungo la strada del Conero: intervengono i vigili del fuoco

ANCONA – Le fiamme l’hanno avvolta durante la marcia nel bel mezzo della carreggiata, mentre percorreva la Sp1 del Conero all’incrocio con la strada per Montacuto. Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17.30, una macchina si è improvvisamente incendiata, richiedendo così l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e successivamente provveduto a mettere in sicurezza l’area nel quale sono intervenuti. Sul posto anche la Polizia Locale, fortunatamente non si sono registrati feriti.