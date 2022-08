«Scattaci una foto», lui rifiuta: lo pestano in due e tentano di rapinarlo

ANCONA - «Scattaci una foto», lui rifiuta. Lo pestano in due e poi cercano di strappargli la macchina fotografica. I carabinieri della compagnia di Ancona hanno denunciato in stato di libertà due 26enni originari del Bangladesh, ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali e rapina tentata. Le indagini sono state condotte dalla Stazione di Ancona Principale e sono partite da una denuncia sporta da un 45enne, connazionale dei due, nei giorni scorsi.

Dagli accertamenti è emerso che, nella tarda serata del 31 luglio, l'uomo si trovava a passeggio lungo Corso Carlo Alberto quando è stata avvicinato dai due giovani, attirati evidentemente da una macchina fotografica che il 45enne aveva al collo. I due, in preda ai fumi dell'alcool, hanno così iniziato ad importunarlo, chiedendogli con insistenza di scattare loro delle fotografie. L'uomo ha cercato di non dare ascolto alle loro richieste, proseguendo per la propria strada. Questo atteggiamento di indifferenza non deve essere andato giù ai giovani, che hanno iniziato così ad insultarlo. Ne è scaturita una discussione e l'aggressione con calci e pugni al volto: come se non bastasse, i due malviventi hanno anche cercato, senza successo, di strappargli dal collo la macchina fotografica. I due si sono poi dati alla fuga a piedi mentre il 45enne è stato costretto a ricorrere alle cure di personale sanitario del locale Ospedale Torrette, dove sono state riscontrate escoriazioni multiple giudicate guaribili in otto giorni. I malviventi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.