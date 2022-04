L’automobilista apre la porta, il ciclista non fa in tempo a evitarla: scaraventato a terra

ANCONA - L’automobilista apre inavvertitamente la portiera della macchina mentre sulla ciclabile pedala un uomo di 70 anni. Il ciclista non ha fatto in tempo a evitare l’ostacolo e l’urto lo ha fatto cadere a terra. E’ successo oggi pomeriggio in via Marconi.

Il 70enne, che ha rimediato diversi traumi nella caduta, è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla.