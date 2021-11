Staffolo in lutto: è morta la dottoressa Eleonora Pollonara

Comunità di Staffolo in lutto per la morte della dottoressa Eleonora Pollonara, morta domenica notte a 61 anni all'ospedale regionale di Torrette dopo un brutto male che non le ha lasciato scampo.

Il medico di base prestava servizio anche presso la Protezione civile e in molti la ricordano con commozione per il suo grande altruismo e lo spirito solidale. Lascia il marito Giorgio Severini, ex funzionario della Regione e già coordinatore della Protezione civile di Staffolo, i due figli Sofia e Giacomo, il genero Marco, la nuora Jessica e il fratello Fausto. L’ultimo saluto ad Eleonora si tiene questa mattina alle 11 nella chiesa di Sant'Egidio a Staffolo.