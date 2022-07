Lutto nello sport anconetano: addio a Marco Olivieri, bandiera dei GLS Dolphins

ANCONA- Si è spento nelle prime ore di oggi – martedì 5 luglio – l’ex GLS Dolphins Ancona (Football Americano) Marco Olivieri all’età di 62 anni a causa di un brutto male che ha finito per logorarlo.

Giocatore nei primi anni di vita della franchigia anconetana e poi storico team manager all’epoca dei quattro Italian Bowl giocati. Dopo un periodo fuori dalla società, negli ultimi anni era tornato a ricoprire diversi ruoli dirigenziali fino ad essere eletto delegato regionale Fidaf, curando i rapporti con il Coni e tutte le altre istituzioni sportive. Lascia i figli Arianna ed Alessandro. Nella vita di tutti i giorni, prima di andare in pensione, era il direttore commerciale di una ditta di cibo per animali. Una carriera iniziata da rappresentante. Amava girare in moto e apprezzava tutte le bellezze della vita.

Dalla società dei GLS Dolphins Ancona è arrivato un messaggio di condoglianze molto toccante dove si fa riferimento “al suo impegno ed il suo amore per i Dolphins non saranno mai dimenticati ma anzi presi ad esempio e trasmessi alle generazioni future”.