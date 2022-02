Addio a Rossano Trucchia: l'agricoltore è morto a 52 anni

Si è spento improvvisamente il 10 febbraio all'età di 52 anni Rossano Trucchia, titolare di un'azienda agricola e di lavorazione terra per conto terzi. La comunità di Osimo e, in particolare, quella di Santo Stefano piangono la scomparsa del loro compaesano.

Abitava da solo e, a quanto si apprende, sarebbe stato colpito da un malore fatale. Giovedì alcuni conoscenti avevano provato a contattarlo invano. La sorella, residente fuori città, lo aveva chiamato senza ricevere alcuna risposta. Da lì era scattato l'allarme. Una volta entrati in casa i familiari lo hanno trovato in camera da letto. Sul posto anche i sanitari del 118. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare.

I funerali di Rossano si sono celebrati ieri, 12 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano. Lascia la sorella Raffaella, il cognato Stefano, il nipote Alessandro e le tante persone che lo conoscevano e gli volevano bene.