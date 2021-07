Addio a Massimo Di Prenda, storico titolare del Bar Apollo: lutto in tutto la città

Lo storico titolare del bar di Via Marconi non è morto all’età di 80 anni. Originario di Avellino la famiglia è considerata un punto di riferimento agli Archi. Gestiva anche il bar del Tribunale con l’aiuto dei fratelli

Ancona, e in particolare il quartiere Archi, piangono la scomparsa all’età di 80 anni di Massimo Di Prenda storico titolare del Bar Apollo di Via Marconi. Originario di Avellino, dalla metà degli anni ’80 è arrivato nel capoluogo e la sua famiglia è considerata un autentico punto di riferimento nel quartiere.

Insieme all’aiuto dei fratelli gestiva anche il bar del Tribunale e si è spento questa mattina (8 luglio), dopo che ieri sera aveva visto per televisione la semifinale degli Europei tra Inghilterra e Danimarca, per cause naturali (probabilmente un infarto) seppur da tempo combatteva con alcune problematiche di salute. Lascia la moglie Franca e la figlia Elisa.