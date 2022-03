Lupo avvistato in pieno giorno: «Per poco non entrava in casa»

CHIARAVALLE - Un lupo è stato avvistato mentre girava indisturbato all'interno di un orto, a pochi passi da un'abitazione di via Sant'Andrea. A scattare la foto è stato lo jesino Emanuel Santoni che, nella giornata di oggi, si trovava in zona per lavoro.

«Ho notato un animale che da un campo si avvicinava – racconta Emanuel - e mi è subito sembrato un lupo. Si aggirava nell’orto di una casa, probabilmente in cerca di cibo. Se i proprietari dell’abitazione avessero aperto la porta in quel momento, se lo sarebbero trovati lì davanti». La strada è circondata dalla campagna ma vicino ci sono case, scuole, persone che vanno a passeggiare». Il giovane è riuscito giusto a scattare una foto prima di vederlo sparire, l’appello è di prestare attenzione: «A Chiaravalle se ne sono avvistati diversi di lupi di recente».