Torna a casa e si trova davanti tre lupi, riesce a filmarli prima di vederli scomparire tra la vegetazione

ANCONA - Erano tre, appena hanno visto i fari dell’auto si sono nascosti nella campagna . Avvistati a Montesicuro tre cuccioli di lupo. Un residente della frazione tornava a casa, venerdì sera, quando lungo la strada che dall’Aspio sale per la frazione, se li è ritrovati davanti. Gli animali hanno guadagnato terreno dirigendosi verso i campi per sparire poi nella vegetazione. Erano di piccola taglia, tre cuccioli e correvano disturbati dalla luce della vettura.

Non c’è stato nessun problema per l’automobilista che si è goduto il loro passaggio filmandoli. Non è la prima volta che nella frazione vengano avvistati lupi. Più di un anno fa un lupo adulto era stato visto all’imbrunire, nella strada opposta, quella che dal paese porta a Sappanico. Il lupo non aggredisce l’uomo.