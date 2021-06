Pilota e promotore dell'Avio Club, addio a Luigi Biondini

E' morto Luigi Biondini, pilota, promotore dell'Avio Club Madonna di Loreto e dipendente della ditta "Cipolletti". E' stato proprio Claudio Cipolletti a salutarlo con un commosso ricordo su Facebook: "Siamo ancora increduli , la scorsa notte Luigi Biondini - da sempre colonna portante della nostra azienda - è volato alla casa del Signore. Abbiamo il cuore a pezzi: per tutti noi, Luigi era un punto di riferimento per la sua umanità e preparazione. Sempre al nostro fianco per un suggerimento, un aiuto ed un incoraggiamento, il tuo grande cuore lo ritroviamo in tutte le attività che oggi ci sembrano così vuote senza il tuo viso e le tue parole- scrive ancora Cipolletti a nome di tutto lo staff- esperto pilota di aerei, Luigi è stato il promotore dell’Avio Club Madonna di Loreto, lui era uno dalla "Gente dell’aria" legata alle proprie tradizioni, all’amore per l’arma di appartenenza, alla passione per la storia e all’attaccamento della Celeste Patrona. Quindi Luigi, fai buon ultimo volo: sappiamo che il Signore ti accoglierà con un sorriso e che sarai sempre con noi nella nostra quotidianità». Biondini avrebbe compiuto 70 anni il prossimo luglio.

L'Avio Club

Anche l'Avio Club Madonna di Loreto ha dedicato un pensiero a Luigi: «Oggi piangiamo l' improvvisa perdita di un Amico, un pilota, un socio, un artista, un vulcano di idee e progetti, un Uomo speciale che ci mancherà tantissimo»