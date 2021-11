Investito mentre attraversa la strada, in Romania i funerali di Lucian

Sono stati celebrati oggi a Dorohoi, in Romania, i funerali di Lucian Butnariuc, il quarantenne che risiedeva a Castelfidardo ed è stato travolto e ucciso da un’auto mentre attraversava a piedi la strada a due passi da casa lo scorso 17 novembre.

La vittima, che si era trasferita in Italia per lavoro da tanti anni, poco prima delle 14 stava percorrendo la Provinciale 3 Jesina in prossimità dell’incrocio con via Concole. Secondo prime ricostruzioni, ancora da accertare, l'uomo ha attraversato la strada ed è stato investito da una Fiat Freemont condotta da un 44enne, di nazionalità cinese.