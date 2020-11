Si accende l'albero di Natale, Mancinelli imperativa: "Guai a voi se venite". E' polemica

Pandemia di Coronavirus, con numeri preoccupanti nelle Marche che, almeno per ora, restano una regione arancione. Ordinanze ancora più restrittive sono arrivate dal presidente Acquaroli. Nonostante questo, Ancona non rinuncia alla tradizionale serata di inaugurazione del periodo natalizio e stasera alle 21, in piazza Roma, si accenderà l’albero di Natale. “L’albero si accende, senza pubblico, in diretta su èTV e Social. - si legge proprio nell’evento Facebook rilanciato dalla emittente televisiva più seguita delle Marche - “Va detto che non ci sarà la classica, meravigliosa folla oceanica che in questi anni ha assistito con me al rito dell'accensione dell'albero di Natale in centro ad Ancona. Sabato 28 novembre dalle ore 21 accendiamo il Natale nel capoluogo regionale: a dare il via, ai piedi del grande albero di Natale installato anche quest’anno in corso Garibaldi, sarà il sindaco Valeria Mancinelli, affiancata, con Maurizio Socci, da un ragazzo colpito dal Covid, ospite del Centro Papa Giovanni XXII, per lanciare una raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un mezzo per i disabili. La breve cerimonia si svolgerà tassativamente senza pubblico, per evitare qualsiasi rischio di assembramento, e verrà perciò trasmessa in diretta su èTV canale 12”.

Il post della Mancinelli: "Guai a voi se vi presentate"

“Tassativamente senza pubblico" ? Eppure nulla vieta alle persone di andare perché il coprifuoco scatta alle ore 22 e quindi, nel rispetto delle più basilari regole di prevenzione anti Covid, nulla vieta agli anconetani di andare a vedere l’accensione dell’albero. Tanto è che, se da una parte la Mancinelli ha deciso di non rinunciare all’evento, dall’altro lancia un post Facebook sulla sua pagina in cui raccomanda a tutti di stare a casa:

“Vi aspetto stasera alle 21 qui sulla mia pagina fb per vedere online l’accensione dell’albero e delle luminarie di #Ancona. L'appuntamento è concepito per essere seguito solo dalla rete, quindi guai a voi se venite in piazza. Questo è un Natale diverso, in cui dobbiamo essere responsabili per tutti e va evitato qualunque assembramento. Ci regaleremo ugualmente il calore delle luci, ma stasera la piazza dovrà essere vuota come in questa foto… La diretta sarà trasmessa in questa pagina fb e in quella del Comune di Ancona. Io ci sarò, vi aspetto!”

Polemica sui social network

Un messaggio che molti hanno letto come contraddittorio e che ha generato un fiume di polemiche sotto la pagina Facebook del primo cittadino anconetano. “Ma se fino alle 22 in città si può circolare liberamente, perché piazza Roma dovrebbe essere deserta alle 21? Non sta esagerando con i superpoteri???” scrive Lidia. “Il "coprifuoco" dovrebbe iniziare alle 22. Come va inteso quel "guai a voi"? È una minaccia? È una ordinanza che anticipa il coprifuoco alle 21?” scrive Luca. E ancora c’è chi, semplicemente chiede spiegazioni per una decisione che non capisce, come Oriana che si chiede perché non rimandare l’evento alle 22: “Potevate farlo alle 22 cosi non c'era veramente nessuno in giro visto il coprifuoco. Se lo fate alle 21 e qualcuno passeggia per il corso che fate?”. Ma c’è anche chi guarda alla raccomandazione della Mancinelli come una prova di chi sa far rispettare le regole senza rinunciare ad eventi che tengono uniti la città, come Anna che ringrazia il sindaco “che in questo momento così delicato e difficile, riesci con questo gesto a farci sentire comunque uniti e partecipi, in attesa delle Festività Natalizie”. C’è chi raccoglie l’invito come Rosalba: “Noi da Jesi non siamo mai mancati a questo evento dal vivo perciò non mancheremo quest’anno, anche se online perché amiamo Ancona e la sua sindaca”. E Cinzia che semplicemente dice che “sta al buonsenso delle persone: sarò online”.