Dopo il contagio da Covid l'ex presidente Ceriscioli costretto al ricovero in ospedale

L'ex presidente della regione Luca Ceriscioli è ricoverato all'ospedale di Pesaro Marche Nord in un reparto non intensivo a causa del Covid-19. Ceriscioli non presenta problemi respiratori ma dopo diversi giorni di cure domiciliari è stato costretto al ricovero. Questa mattina è arrivato il messaggio di vicinanza da parte del presidente del consiglio regionale DIno Latini: «Porto il saluto dell'assemblea al già presidente Ceriscioli che si trova in un momento di difficoltà- dice Latini rivolgendosi ai colleghi consiglieri-. Questa mia comunicazione unisce il vostro pensiero a lui e a tutti coloro, consiglieri regionali, ex amministratori e cittadini, che si trovano ad affrontare direttamente le conseguenze della pandemia».