Addio Luca, violinista con l'armonia nel cuore: «Eri presenza, musica e vita»

CASTELFIDARDO - Musica in lutto per la scomparsa di Luca Catena, violinista ucciso dalla malattia contro la quale combatteva da tempo. Luca è morto martedì scorso all'età di 48 anni. Diverse le testimonianze di affetto su Facebook, che ricordano Luca come un uomo«»dall'animo gentile e con la musica nel cuore». Catena si era esibito anche in rassegne come il Cinematica Festival diversi anni fa. C'è chi lo ricorda sui social con parole toccanti: «Quando arrivi portavi tutta la tua presenza. Eri musica, armonia e vita». Il musicista si era formato come violinista al conservatorio di Pesaro. Funerali sabato mattina alle 9 nella chiesa di Sant'Agostino.